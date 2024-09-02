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22:15, 2 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о первом применении гибрида ракеты и управляемой авиабомбы

Мэр Харькова заявил о первом применении ракеты «Гром-Э1»

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Россия впервые применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1» для ударов по Украине. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Во время вечерних обстрелов 31 августа враг впервые применил по Харькову такое нетипичное оружие, как "Гром-Е1" — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — написал глава города. Другие подробности мэр не привел.

Ранее российские войска нанесли удар по военной базе третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины, созданной выходцами из отряда территориальный обороны «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Пункт временной дислокации боевиков находился в торговом центре «Таргет» в Харькове.

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      Евгений Силаев
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