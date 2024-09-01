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19:27, 1 сентября 2024Бывший СССР

Целью ударов «Искандерами» по Харькову стали азовцы

«Военная хроника»: целью ударов «Искандерами» по Харькову стали азовцы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Целью ударов ракетами оперативно-тактических комплексов «Искандер» по Харькову стал пункт дислокации 3-й штурмовой бригады ВСУ («Азов», запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает «Военная хроника».

«Из того, что удавалось проанализировать (и верифицировать) за последнее время — девяточка "Искандеров" в честь 3-й штурмовой (и других формирований ВСУ) в Харькове, — это едва ли не самый массированный удар в пересчете на один объект. Так не прилетало даже 47-й "Магуре" в Сумской области в разгар курского удара», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в течение дня 1 сентября в Харькове произошло более десяти взрывов. Глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов подтвердил взрывы и заявил о повреждении инфраструктуры в городе. В свою очередь, Telegram-канал «Харьков 1654» написал, что зафиксировано «много прилетов в одно место».

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      Игорь Дмитров
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