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18:31, 3 сентября 2024Забота о себе

Названы проявляющиеся за рулем ранние симптомы деменции

HuffPost: при деменции становится трудно определить расстояние и цвет

Фото: Unsplash

Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера назвала неочевидные ранние симптомы деменции. Список опубликовал HuffPost.

В Ассоциации призвали обратиться к врачу, если водителю становится трудно определить расстояние между предметами. Еще один проявляющийся за рулем признак, считают в организации, — появление проблем с определением цвета и контрастности.

Также на болезнь могут указывать явные ухудшения памяти, например когда водитель забывает хорошо известный ему маршрут.

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Эксперты добавили, что постановка диагноза не означает, что придется немедленно прекратить водить машину. Тем не менее они подчеркнули, что при усилении симптомов это придется сделать.

Ранее врач-невролог Ольга Зинчева предупредила, что при деменции ухудшение памяти часто сопровождается депрессией, тревогой и подозрительностью. Помимо этого, людям становится трудно формулировать мысли и поддерживать беседу.

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      Екатерина Улитина
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