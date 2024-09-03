Нетаньяху прокомментировал решение Британии приостановить поставки оружия Израилю

Нетаньяху назвал позорным решение Британии приостановить поставки оружия Израилю

Решение Британии приостановить поставки некоторых видов оружия Израилю является позорным. Об этом израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в социальной сети X.

Глава израильского правительства уточнил, что правительство Великобритании приостановило действие 30 лицензий на поставку оружия Израилю спустя несколько дней после того, как радикальная палестинская группировка ХАМАС расправилась с шестью израильскими заложниками.

«Это позорное решение не изменит решимости Израиля победить ХАМАС — геноцидную террористическую организацию», — написал он.

Нетаньяху заверил, что с британским оружием или без него Израиль победит в войне против ХАМАС.

Ранее стало известно, что Британия частично приостановит поставку Израилю 30 видов оружия и компонентов из-за риска их использования для «серьезного нарушения международного гуманитарного права» в секторе Газа. По словам главы британского МИД Дэвида Лэмми, это решение было принято после проведения юридического обзора.