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15:20, 3 сентября 2024Мир

Нетаньяху прокомментировал решение Британии приостановить поставки оружия Израилю

Нетаньяху назвал позорным решение Британии приостановить поставки оружия Израилю

Фото: Ohad Zwigenberg / Pool / Reuters

Решение Британии приостановить поставки некоторых видов оружия Израилю является позорным. Об этом израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в социальной сети X.

Глава израильского правительства уточнил, что правительство Великобритании приостановило действие 30 лицензий на поставку оружия Израилю спустя несколько дней после того, как радикальная палестинская группировка ХАМАС расправилась с шестью израильскими заложниками.

«Это позорное решение не изменит решимости Израиля победить ХАМАС — геноцидную террористическую организацию», — написал он.

Нетаньяху заверил, что с британским оружием или без него Израиль победит в войне против ХАМАС.

Ранее стало известно, что Британия частично приостановит поставку Израилю 30 видов оружия и компонентов из-за риска их использования для «серьезного нарушения международного гуманитарного права» в секторе Газа. По словам главы британского МИД Дэвида Лэмми, это решение было принято после проведения юридического обзора.

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      Виктория Кондратьева
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