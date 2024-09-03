Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:42, 3 сентября 2024Силовые структуры

Обвинение запросило пожизненный срок для полковника ВСУ Храпача

Прокурор запросил пожизненное заключение для полковника ВСУ Храпача
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Российское обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Храпача. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, украинского полковника обвиняют в обстрелах Белгородской области. Он отдавал заведомо преступные приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. Из-за последовавших взрывов погибли люди, кроме того был нанесен ущерб Министерству обороны РФ и гражданским объектам на сумму свыше четырех миллионов рублей.

Заочный процесс над командиром 27-й артиллерийской бригады ВСУ стартовал 7 августа. Согласно приговору он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Это второй заочный пожизненный срок для командира ВСУ. Первый в 2023 году вынес суд Донецкой народной республики (ДНР) за обстрел Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

      Россиян напугали осенними аллергенами

      Бастрыкин назвал причину роста миграционной преступности в России

      Москвичам назвали срок окончания сентябрьской жары

      Россиянам рассказали о погоде в сентябре

      Россияне резко заинтересовались турами в одну страну бывшего СССР

      Россиянам назвали поводы для торга при покупке квартиры

      Раскрыт крупнейший покупатель российской пшеницы

      Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в «Алисе в стране чудес»

      Жителям Подмосковья пообещали изморось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше