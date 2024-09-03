Обвинение запросило пожизненный срок для полковника ВСУ Храпача

Прокурор запросил пожизненное заключение для полковника ВСУ Храпача

Российское обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Храпача. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, украинского полковника обвиняют в обстрелах Белгородской области. Он отдавал заведомо преступные приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. Из-за последовавших взрывов погибли люди, кроме того был нанесен ущерб Министерству обороны РФ и гражданским объектам на сумму свыше четырех миллионов рублей.

Заочный процесс над командиром 27-й артиллерийской бригады ВСУ стартовал 7 августа. Согласно приговору он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Это второй заочный пожизненный срок для командира ВСУ. Первый в 2023 году вынес суд Донецкой народной республики (ДНР) за обстрел Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО).