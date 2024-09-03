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15:53, 3 сентября 2024Силовые структуры

Отмечен рост уровня преступности среди мигрантов в России

СК: число преступлений, совершенных в РФ иностранцами, выросло на 12 %

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В России отмечен рост уровня преступности среди мигрантов — иностранные граждане совершили в этом году 23,8 тысячи криминальных деяний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по итогам совещания с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.

Число преступлений, совершенных приезжими в стране, выросло на 12 процентов. Втрое выросло количество преступлений со стороны нелегалов. Также отмечен рост на 69 процентов криминальных проявлений с участием трудовых мигрантов.

В ведомстве отметили, что в последнее время приезжие проявляют негативное отношение к жителям России, участникам специальной военной операции и правоохранителям.

3 сентября сообщалось, что в Анапе мигранты избили мужчин после отказа их девушек в знакомстве с ними.

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      Любовь Ширижик
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