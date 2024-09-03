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16:24, 3 сентября 2024Силовые структуры

Следователи рассказали о сложной миграционной обстановке в Москве

СК: в Московском регионе сложная миграционная обстановка
Начало событий в новости Отмечен рост уровня преступности среди мигрантов в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московском регионе отмечена наиболее сложная миграционная обстановка. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России по итогам совещания с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.

В СК указали на необходимость принятия мер от правоохранительного блока во взаимодействии с органами исполнительной власти.

В ведомстве констатировали рост уровня преступности среди мигрантов — иностранные граждане совершили в этом году 23,8 тысячи криминальных деяний. Число преступлений, совершенных приезжими в стране, выросло на 12 процентов. Втрое выросло количество преступлений со стороны нелегалов. Также отмечен рост на 69 процентов криминальных проявлений с участием трудовых мигрантов.

В последнее время приезжие проявляют негативное отношение к жителям России, участникам специальной военной операции и правоохранителям, добавили в СК.

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      Любовь Ширижик
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