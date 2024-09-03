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19:45, 3 сентября 2024Бывший СССР

Попавшую под ракетный удар в Полтаве бригаду ВСУ назвали

ВС России нанесли удар в Полтаве по 128-й ОГШБр ВСУ
СюжетРоссийские войска

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска нанесли ракетный удар в Полтаве по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Попавшее под удар украинское соединение назвал Telegram-канал «Военная хроника».

«Поступают сообщения, что в Полтаве прилетело (...) 128-й горно-штурмовой бригаде. По предварительным данным, командование таки вывело личный состав для построения на территории», — говорится в публикации.

ВС России уже наносили удар по военнослужащим этой бригады во время построения в ноябре 2023 года. Тогда украинские бойцы находились на площади во время церемонии награждения без огневого прикрытия. По информации Министерства обороны России, в результате атаки было уничтожено не менее 70 солдат ВСУ.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила об увеличении жертв в результате атаки по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По словам первой леди, число жертв выросло до 47, еще 206 человек ранены.

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      Глеб Палехов
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