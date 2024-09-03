Политолог высказался о последствиях для Монголии из-за отказа «арестовать» Путина

Политолог Калачев исключил серьезные последствия для Монголии из-за Путина

Международный уголовный суд (МУС) предупреждал о возможности привлечь Монголию к ответственности, если она не будет соблюдать процедуру, под которой сама же подписалась, но никаких серьезных последствий для Монголии не предусмотрено и не будет, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Так он прокомментировал отказ страны «арестовывать» президента России Владимира Путина в ходе его официального визита.

«Что касается Международного уголовного суда и всех связанных с этим вопросом, то, собственно говоря, мы слышим призывы к порицанию достаточно узкой группы лиц и интересов. Да, Монголия является страной, подписавшей Римский статут Международного уголовного суда, но на самом деле выйти из Римского статута может только она сама, ее даже исключить нельзя. То есть кроме морального порицания со стороны самого Международного уголовного суда, какие последствия могут ожидать Монголию? Да никаких, и Монголия это прекрасно понимала. С таким же успехом Путин мог оказаться в 2023 году на саммите БРИКС в ЮАР, и тоже, я думаю, никаких последствий не было бы», — высказался политолог.

Собеседник «Ленты.ру» также выразил мнение, что Монголия не станет портить отношения с Европой и продолжит многовекторную политику.

Ранее стало известно, что МУС может привлечь Монголию к ответственности в связи с отказом выполнять ордер на «арест» Владимира Путина в ходе его официального визита в страну.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. Уточнялось, что такое решение было принято из-за ситуации на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, не являющейся участницей Римского статута.

