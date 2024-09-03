Поставки итальянского вина в Россию резко упали

UVO: экспорт вина из Италии в Россию сократился на 25 процентов в 2024 году

В первом полугодии 2024 года поставки итальянского вина в Россию резко сократились. Об этом со ссылкой на данные Uiv-Vinitaly Observatory (UVO) сообщает издание The Drinks Business.

Экспорт вина из Италии в РФ за январь-июнь упал на 25 процентов, подсчитали эксперты. При этом в целом за тот же период суммарный объем поставок итальянских вин за рубеж увеличился на 4,7 процента в стоимостном выражении и на 6,3 процента — в натуральном.

Всего за шесть месяцев республика поставила на мировые рынки почти 4,7 млн гектолитров вина на сумму 2,1 миллиарда евро. Рост спроса на итальянские вина был отмечен в Южной Корее, Мексике и Австралии. При этом поставки в Великобританию снизились на 15 процентов, в Швейцарию — на 12 процентов, в Японию — на 10 процентов.

По данным Евростата, в июне 2024 года суммарные объемы поставок вина из стран Евросоюза в Россию опустились до минимума за последние 14 лет и достигли отметки 6,3 тысячи тонн. В месячном выражении поставки вина из ЕС в РФ сократились на 25 процентов.