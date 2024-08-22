Поставки вина из Европы в Россию упали до минимума с 2010 года

Eurostat: экспорт европейского вина в Россию упал до 6,3 тысячи тонн в июне

По итогам июня 2024 года суммарные объемы поставок вина из стран Евросоюза (ЕС) в Россию опустились до минимума за последние 14 лет и достигли отметки 6,3 тысячи тонн. О резком снижении экспорта этой алкогольной продукции в РФ сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

В месячном выражении поставки вина из ЕС в РФ сократились на 25 процентов. В частности, объемы импорта данной продукции из Франции за этот период времени снизились в девять раз, до 12 тонн, из Литвы — в 2,5 раза, до 474,5 тонны, из Латвии — в 2,1 раза, до 636 тонн, из Португалии и Чехии — на 40 процентов, до 710 и 60 тонн соответственно. В свою очередь, экспорт вина из Польши упал на 33 процента, до 952 тонн, а из Германии — на 20 процентов, до 417 тонн.

В то же время объемы поставок из Италии и Испании в первом летнем месяце продемонстрировали противоположную динамику. Экспорт вина в Россию из первой страны увеличился за этот период времени на 1 процент и достиг отметки 2,6 тысячи тонн, из второй — на 12 процентов, до 284 тонн.

Опрошенные эксперты связали подобную динамику прежде всего с действием в России высоких пошлин на импорт этой алкогольной продукции из США и Европы. Так, напомнили они, в конце июля 2023 года правительство РФ подняло ставку с 12,5 до 20 процентов и от 1,5 доллара за литр. В августе 2024-го власти еще раз увеличили размер пошлин на импорт вина из «недружественных» стран — на сей раз до 25 процентов и от двух долларов за литр. Подобные изменения не могли не повлиять на динамику поставок вина в Россию из европейских стран. Июньский спад аналитики назвали закономерным.