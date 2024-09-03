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09:14, 3 сентября 2024Мир

При попытке побега из тюрьмы в ДР Конго погибли более сотни человек

При попытке побега из тюрьмы Макала в ДР Конго погибли не менее 129 человек
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Unsplash

При попытке побега из тюрьмы Макала в Демократической Республике (ДР) Конго погибли не менее 129 человек. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел и безопасности страны Жакмен Шабани на своей странице в социальной сети X.

«По предварительным данным, погибли 129 человек, в том числе 24 — от огнестрельных ранений после предупреждения, а остальные — в результате давки или удушения», — написал он.

Министр уточнил, что еще 59 человек пострадали. Кроме того, выявлены случая изнасилования женщин. Также в результате возникших пожаров были уничтожены ряд административных объектов и продовольственные склады. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее стало известно, что Демократическая Республика Конго является эпицентром вспышки эпидемии оспы обезьян в Африке. Уточняется, что число заболевших этой болезнью на Африканском континенте достигло 22,8 тысячи с начала 2024 года.

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      Виктория Кондратьева
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