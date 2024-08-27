Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:55, 27 августа 2024Мир

Названо число заболевших оспой обезьян в Африке с начала года

АР: число заболевших оспой обезьян в Африке с начала года достигло 22,8 тыс.
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Число заболевших оспой обезьян в странах Африки достигло 22,8 тысячи с начала 2024 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на медицинскую службу Африканского союза — Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ).

По данным агентства, за это время после заражения умерли 622 человека. Также за последнюю неделю число заболевших увеличилось на 200 процентов. Эпицентр вспышки эпидемии — Демократическая Республика Конго (ДРК). Наиболее затронутая заболеванием возрастная группа — дети и подростки до 15 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Саратовской области прокомментировали информацию о заходе в регион украинской ДРГ

      Грузинский вратарь подписал контракт с «Ливерпулем»

      «Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Турция разочаровывает россиян. Почему они не хотят туда возвращаться?

      Названо число заболевших оспой обезьян в Африке с начала года

      В США вынесли приговор фигуранту дела о штурме Капитолия

      В Пентагоне заявили о нежелании США воевать с Россией

      Главу одного из округов в российском регионе ранило при атаке ВСУ

      Зеленский заявил о серьезном вызове со стороны России

      Ракетную опасность объявили в российском регионе

      В Совфеде прокомментирвали «победный» план Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше