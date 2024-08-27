Названо число заболевших оспой обезьян в Африке с начала года

АР: число заболевших оспой обезьян в Африке с начала года достигло 22,8 тыс.

Число заболевших оспой обезьян в странах Африки достигло 22,8 тысячи с начала 2024 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на медицинскую службу Африканского союза — Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ).

По данным агентства, за это время после заражения умерли 622 человека. Также за последнюю неделю число заболевших увеличилось на 200 процентов. Эпицентр вспышки эпидемии — Демократическая Республика Конго (ДРК). Наиболее затронутая заболеванием возрастная группа — дети и подростки до 15 лет.