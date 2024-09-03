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19:41, 3 сентября 2024Россия

Путин предложил три кандидатуры на пост главы северокавказского региона

Путин представил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарской Республики

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарской Республики, о чем сообщил парламент северокавказского региона.

Путин представил на рассмотрение законодательного органа нынешнего главу региона Казбека Кокова, а также депутата парламента Алексея Войтова и министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева. Войтов также является гендиректором общества с ограниченной ответственностью «ИЛАР».

Согласно Конституции региона его глава избирается депутатами местного парламента, прямых выборов там нет.

Ранее в этот же день в Кабардино-Балкарии 212 оказались в больницах из-за вспышки кишечной инфекции. Госпитализировали 63 пациента. Среди тех, кого доставили в больницы, — 56 детей, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Из-за вспышки инфекции в регионе приостановили работу двух школ, двух детских садов и одного колледжа.

Причиной массового отравления людей могла стать водопроводная вода.

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      Антон Похиляк
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