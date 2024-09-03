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18:02, 3 сентября 2024Россия

В российском регионе число пациентов из-за вспышки инфекции резко выросло

В Кабардино-Балкарии число пациентов из-за вспышки инфекции выросло до 212

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Кабардино-Балкарии число пациентов из-за вспышки кишечной инфекции резко выросло до нескольких сотен. Речь идет о 212 пациентах, передает ТАСС.

По данным прокуратуры российского региона, всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализировали 63 пациента. Среди тех, кого доставили в больницы, — 56 детей, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Из-за вспышки инфекции в регионе приостановили работу нескольких образовательных учреждений — двух школ, двух детских садов и одного колледжа, уточняет агентство.

Ранее в Минздраве сообщали о госпитализации 70 человек.

В регионе возбудили уголовное дело по факту отравления жителей. По предварительной версии, причиной отравления могла стать водопроводная вода.

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      Елена Торубарова
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