Раскрыта новая информация о фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Фигурант дела «Крокуса» Хамидов жил с семьей в Артемовском Свердловской области

Один из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов несколько лет проживал вместе с родителями и пятью братьями и сестрами в небольшом городе Артемовский в Свердловской области. Эту информацию раскрыл в беседе с РИА Новости бывший сосед семьи.

Как рассказал 87-летний старожил Иван Князев, он жил в трехквартирном доме на окраине Артемовского, самую большую из квартир занимали Хамидовы, которую они купили, однако за коммунальные услуги не платили. Они прожили там около трех лет. Женщина занималась воспитанием детей и получала на них выплаты, а отец работал вахтами.

«Она съездила на родину, потом приехала. Что-то они рассорились. Она предлагала переехать, а он отказывался. Она собралась, забрала ребятишек и уехала. Он два дня пожил и тоже уехал», — вспомнил Князев, уточнив, что это семья покинула квартиру примерно десять лет назад.

Пенсионер добавил, что семья мало общалась с местными жителями. Это подтвердил и другой местный житель.

Ранее стало известно, что Хусейн Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад, у него есть российское гражданство.

Всего по делу о теракте арестовали 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей.