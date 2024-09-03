Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:22, 3 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыта новая информация о фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Фигурант дела «Крокуса» Хамидов жил с семьей в Артемовском Свердловской области

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Один из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов несколько лет проживал вместе с родителями и пятью братьями и сестрами в небольшом городе Артемовский в Свердловской области. Эту информацию раскрыл в беседе с РИА Новости бывший сосед семьи.

Как рассказал 87-летний старожил Иван Князев, он жил в трехквартирном доме на окраине Артемовского, самую большую из квартир занимали Хамидовы, которую они купили, однако за коммунальные услуги не платили. Они прожили там около трех лет. Женщина занималась воспитанием детей и получала на них выплаты, а отец работал вахтами.

«Она съездила на родину, потом приехала. Что-то они рассорились. Она предлагала переехать, а он отказывался. Она собралась, забрала ребятишек и уехала. Он два дня пожил и тоже уехал», — вспомнил Князев, уточнив, что это семья покинула квартиру примерно десять лет назад.

Пенсионер добавил, что семья мало общалась с местными жителями. Это подтвердил и другой местный житель.

Ранее стало известно, что Хусейн Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад, у него есть российское гражданство.

Всего по делу о теракте арестовали 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Приезжали сюда за "подачками"». Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

      ВСУ столкнулись с неожиданным маневром Российской армии в Курской области

      В Госдуме определили характер новой программы льготной ипотеки

      Генерал Попов почти закончил ознакомление с делом об афере

      Появились подробности биографии брата Павла Дурова

      В НАСА назвали причину странных звуков на Boeing Starliner

      Windows 11 впервые стала популярнее Windows 10 среди геймеров

      Трамп заявил о полном праве вмешательства в выборы 2020 года в США

      Раскрыта новая информация о фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

      Пленный боец ВСУ рассказал о работе с психологами перед атакой на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше