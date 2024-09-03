Раскрыта важная для работодателей информация в резюме

Работодатели заинтересовались хобби соискателей. Соответствующая информация раскрыта в ходе исследования сервиса СберПодбор и социальной сети «Одноклассники», в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Ленты.ру».
40 процентов российских компаний считают важным наличие хобби у кандидатов. 39 процентов опрошенных заявили, что появление увлечений зависит от профессии, а 21 процент назвали их необязательными.
По мнению большинства работодателей (65 процентов), информация о любимых занятиях свидетельствует о всестороннем развитии кандидата. На втором месте (56 процентов) — оценка культуры и ценностей, а на третьем (47 процентов) — полезные для работы навыки.
29 процентов респондентов через опасные хобби оценивают будущие риски, столько же — анализируют навыки владения тайм-менеджментом. Три процента компаний считают, что если кандидат заполнил соответствующую строку, это показывает ответственное отношение при заполнении резюме.
40 процентов участников исследования отметили, что наличие хобби в резюме важно для кандидатов на любые позиции. Почти каждый пятый опрошенный (21 процент) назвал эту информацию необходимой для офисных сотрудников, 17 процентов — для топ-менеджеров, восемь процентов — для руководителей среднего звена, по три процента — для массового персонала и представителей рабочих профессий, а восемь процентов указали другие позиции.
Ранее была названа доля задумывавшихся об увольнении вскоре после выхода на работу россиян. 40 процентов опрошенных подумывали уволиться в первые месяцы после трудоустройства.