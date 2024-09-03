Раскрыты подробности строительства нового моста между Россией и Китаем

Железнодорожный мост между Амурской областью и Китаем построят на частные деньги

Железнодорожный мост между Амурской областью и уездом Мохэ в Китае собираются построить на частные средства. Подробности строительства нового сооружения для переправы раскрыл зампред правительства российского региона Павел Пузанов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС.

Замглавы правительства Амурской области отметил, что реализацию проекта в районе российского села Джалинда и китайского уезда Мохэ обсуждают уже два года.

«По итогам работы с китайскими партнерами сделано заключение о технической возможности и экономической целесообразности реализации проекта. Сейчас по поручению правительства страны работаем с Минтрансом России, ОАО "РЖД", коллегами из Якутии по выбору оптимальной модели его реализации, в том числе в рамках государственно-частного партнерства», — пояснил Пузанов.

В создании моста между Россией и Китаем заинтересованы не только инвесторы, работающие в северных районах Амурской области, но и ближайшие регионы — Республика Саха и Забайкальский край. Специалисты уже определились, где будет располагаться створ, и обсудили основные технические характеристики моста. По прогнозам, грузопоток в этом направлении будет достигать 20 миллионов тонн.

В июне 2022 года был открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Он проходит через реку Амур и связывает Благовещенск с городом Хэйхэ.