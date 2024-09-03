Раскрыты способы не потолстеть осенью

Фитнес-тренер Курманчук призвала разнообразить осеннее меню клетчаткой

Осенью солнечный день сокращается, погода становится прохладной, люди начинают меньше двигаться и больше есть, рассказала специалист по питанию и фитнес-тренер сервиса Grow Food Ксения Курманчук. В комментарии для «Газеты.Ru» она раскрыла способы не потолстеть осенью.

Первым делом специалистка призвала не нервничать из-за возрастающего осенью аппетита. Она отметила, что грамотный подход к планированию рациона, физическая нагрузка и достаточный сон помогут сохранить фигуру. Курманчук призвала разнообразить осеннее меню клетчаткой и отказаться от сладостей и быстрых углеводов.

Она посоветовала планировать меню на неделю, чтобы сбалансировать рацион и избежать спонтанных перекусов. По словам фитнес-тренера, важно соблюдать питьевой режим. «Чтобы лучше бороться со стрессом от первых заморозков, вводите в меню теплые блюда: супы, тушеные овощи, теплые салаты. Помогут и продукты, богатые магнием: зелень, орехи, немного темного шоколада», — подвела итог Курманчук.

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