Названы несколько убивающих интерес к сексу продуктов

Правильно сформированный рацион способен увеличить энергию и, как следствие, усилить интерес к сексу, при этом несбалансированное питание, наоборот, может убить интерес к интимной близости, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Продукты, которые снижают либидо, полезные альтернативы им он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам диетолога, для поддержания сил, увеличения энергии и сексуального желания следует исключить из послеобеденного меню жареное мясное, сладкое, молочное. При этом растительной пищи, рыбы, морепродуктов и орехов в рационе должно стать как можно больше.

«Если заменить обычный ужин из сосиски с макаронами на ореховые перекусы, приготовленную на пару белую рыбу и овощной салат с растительным маслом, уже через неделю вы начнете вести другую жизнь, полную ярких впечатлений», — заверил специалист.

Также Кабанов настоятельно рекомендовал отказаться от алкоголя ради пользы для здоровья и полноты жизненных ощущений.

Ранее Алексей Кабанов призвал некоторых россиян отказаться от семечек. Он объяснил, что жареные семечки очень калорийны и вредят здоровью и фигуре.