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02:02, 3 сентября 2024Забота о себе

Названы несколько убивающих интерес к сексу продуктов

Фото: Unsplash

Правильно сформированный рацион способен увеличить энергию и, как следствие, усилить интерес к сексу, при этом несбалансированное питание, наоборот, может убить интерес к интимной близости, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Продукты, которые снижают либидо, полезные альтернативы им он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам диетолога, для поддержания сил, увеличения энергии и сексуального желания следует исключить из послеобеденного меню жареное мясное, сладкое, молочное. При этом растительной пищи, рыбы, морепродуктов и орехов в рационе должно стать как можно больше.

«Если заменить обычный ужин из сосиски с макаронами на ореховые перекусы, приготовленную на пару белую рыбу и овощной салат с растительным маслом, уже через неделю вы начнете вести другую жизнь, полную ярких впечатлений», — заверил специалист.

Также Кабанов настоятельно рекомендовал отказаться от алкоголя ради пользы для здоровья и полноты жизненных ощущений.

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      Вера Владзиевская
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