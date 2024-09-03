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14:38, 3 сентября 2024Экономика

Правительство пообещало более справедливо платить пенсии

СФР: все услуги планируется перевести в беззаявительный формат

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Социальный фонд России (СФР) планомерно работает над тем, чтобы перевести все услуги в проактивные, беззаявительные форматы и оказывать их в простой и удобной форме с использованием современных технологий. Об этом заявил глава ведомства Сергей Чирков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, его цитирует URA.

По его словам, к настоящему времени 44 услугами и 119 сервисами СФР можно воспользоваться через портал Госуслуг. Чирков заверил, что СФР мог бы взять на себя полномочия по переводу в формат социального казначейства (единый оператор по обработке всех поступающих заявлений на оказание мер социальной поддержки) и региональных выплат.

Комментируя это, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил, что социальное казначейство повышает справедливость распределения выплат. Благодаря этому механизму государство получает возможность точнее определять расходы и в первую очередь направлять средства более нуждающимся людям. Кроме того, за счет перевода системы в беззаявительный формат можно добиться искоренения коррупционных моментов.

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Кроме того, пенсионеры могут получать доплату к пенсии, если на их содержании находятся нетрудоспособные члены семьи. Размер такой выплаты достигает около 2,7 тысячи рублей за каждого иждивенца.

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