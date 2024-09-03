Правительство пообещало более справедливо платить пенсии

СФР: все услуги планируется перевести в беззаявительный формат

Социальный фонд России (СФР) планомерно работает над тем, чтобы перевести все услуги в проактивные, беззаявительные форматы и оказывать их в простой и удобной форме с использованием современных технологий. Об этом заявил глава ведомства Сергей Чирков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, его цитирует URA.

По его словам, к настоящему времени 44 услугами и 119 сервисами СФР можно воспользоваться через портал Госуслуг. Чирков заверил, что СФР мог бы взять на себя полномочия по переводу в формат социального казначейства (единый оператор по обработке всех поступающих заявлений на оказание мер социальной поддержки) и региональных выплат.

Комментируя это, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил, что социальное казначейство повышает справедливость распределения выплат. Благодаря этому механизму государство получает возможность точнее определять расходы и в первую очередь направлять средства более нуждающимся людям. Кроме того, за счет перевода системы в беззаявительный формат можно добиться искоренения коррупционных моментов.

Ранее депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин напомнил, что с 2024 года необходимая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет.

Кроме того, пенсионеры могут получать доплату к пенсии, если на их содержании находятся нетрудоспособные члены семьи. Размер такой выплаты достигает около 2,7 тысячи рублей за каждого иждивенца.