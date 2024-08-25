Россиянам рассказали о нюансах получения доплаты к пенсиям

Аналитик Ляшок: некоторым категориям россиян положена доплата к пенсии

Российские пенсионеры имеют право на доплату к пенсии, если содержат нетрудоспособных членов семьи. Размер выплаты в 2024 году составляет чуть более 2.7 тысячи рублей за каждого иждивенца, рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, пишет РИА Новости.

В российском законодательстве указано, что иждивенцами считаются нетрудоспособные люди на полном содержании. Ими могут быть несовершеннолетние дети и студенты до 23 лет, обучающиеся на очной форме, родители и супруг пенсионного возраста, родственники с инвалидностью, которые не имеют основного источника дохода.

«Доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности. Размер доплаты составляет 1/3 от размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии», — отметил аналитик.

По его словам, доплата устанавливается максимум за троих иждивенцев, но при этом ее могут получать оба супруга. Оформить выплату можно обратившись в Социальный фонд России с заявлением и подтверждающими документами.

Ранее сообщалось, что депутаты внесут в Госдуму законопроект, изменяющий правила выплаты пособий по безработице гражданам предпенсионного возраста. Предлагается выплачивать их либо до момента трудоустройства, либо до наступления срока получения пенсии, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для нескольких категорий граждан. Закон устанавливает прибавку к пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы.