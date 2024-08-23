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01:34, 23 августа 2024Экономика

В России предложили изменить правила выплаты пособий по безработице предпенсионерам

В Госдуму внесут законопроект о выплате пособий по безработице предпенсионерам

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, изменяющий правила выплаты пособий по безработице гражданам предпенсионного возраста. Предлагается выплачивать их либо до момента трудоустройства, либо до наступления срока получения пенсии, в зависимости от того, что произойдет раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, период выплаты пособия предпенсионерам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавши началу безработицы, не может превышать одного года.

Глава СРЗП Сергей Миронов подчеркнул, что россияне предпенсионного возврата являются одной из наиболее социально уязвимых категорий граждан, их сокращают в первую очередь или урезают зарплату, а новую работу найти затруднительно.

«А им даже идти жаловаться некуда, потому что работодатели всегда найдут "веское" объяснение, почему им не подошел работник предпенсионного возраста», — сказал парламентарий. Он добавил, что многие предпенсионеры живут на иждивении детей или тратят свои сбережения, а если нет ни того, ни другого, существуют впроголодь, ожидая наступления пенсионного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для нескольких категорий граждан. Закон устанавливает прибавку к пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы. Выплата в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией будет устанавливаться в беззаявительном порядке.

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      Марина Совина
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