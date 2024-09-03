Россиянка побывала в Италии и посоветовала бежать от некоторых типов местных мужчин

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и посоветовала женщинам бежать от некоторых типов местных мужчин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, первый тип называется «закоренелый холостяк» — такие мужчины могут годами встречаться с женщиной и не предлагать ей съехаться или пожениться. «Ходить вместе на свидания раз в неделю, а возвращаться в свою уютную квартиру или комнату в доме родителей», — объяснила она.

Следующая категория — «омраченные опытом». Такие итальянцы не хотят жениться, поскольку их родители развелись. При этом они могут даже иметь детей от любимой женщины, но все равно не пойдут ставить штамп в паспорте. Еще один типаж блогерша назвала «опасающийся». К нему относятся мужчины, которые убеждены, что иностранки хотят за них замуж ради гражданства.

Наконец, к последней категории — «мамоне» — автор отнесла тех, кто привык к материнской заботе и не сможет вести самостоятельную жизнь без ее опеки.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.