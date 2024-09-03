Российская пловчиха с мировым рекордом выиграла золото Паралимпиады в Париже

Российская пловчиха Лукьяненко выиграла золото Паралимпиады в Париже

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка победила на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди спортсменов с нарушением зрения, показав результат 2 минуты и 37,77 секунды. Это является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение (2 минуты 38,47 секунды) также принадлежало Лукьяненко.

Серебряную медаль завоевала китаянка Ма Цзя, бронзовым призером стала ее соотечественница Цай Ливэнь.

Лукьяненко принесла сборной России девятую золотую медаль на нынешней Паралимпиаде. Представители страны выступают на турнире в нейтральном статусе.