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15:12, 3 сентября 2024Наука и техника

Российские бойцы применили двуствольные ружья на учениях

МО: бойцы ВВО применили гладкоствольное оружие против дронов на учениях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские бойцы применили охотничьи двуствольные ружья для борьбы с условными дронами на учениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

«В Хабаровском крае с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), заключившими первый контракт, проведено занятие по уничтожению беспилотных летательных аппаратов условного противника с применением гладкоствольного оружия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что опыт спецоперации показал высокую эффективность гладкоствольных ружей против беспилотников. В ходе занятий бойцы вели стрельбу по летящим тарелкам, которые имитировали квадрокоптеры, гексакоптеры и ударные FPV-дроны.

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В августе «Ростех» представил на форуме «Армия-2024» ружейные патроны, которые предназначены для поражения мини-беспилотников различных типов. Патроны калибра 12/76 IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr отличаются от охотничьих и спортивных боеприпасов использованием дроби повышенной твердости и пороха с усиленными характеристиками.

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      Даниил Иринин
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