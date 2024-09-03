Российские таможенники задержали статую медведя-воина из дериватов

Балтийские таможенники задержали статую медведя-воина из дериватов

Балтийские таможенники задержали статую медведя-воина из дериватов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, медведь в боевом снаряжении с мечом, щитом и луком, а также другие фигуры животных и вымышленных существ пытался вывезти в ОАЭ российский бизнесмен. Однако экспертиза установила, что статуя сделана из различных частей животных, в том числе из шкуры бурого медведя, который находится под угрозой исчезновения.

У предпринимателя не было разрешения на вывоз дериватов животного. Возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь россиянину грозит штраф и конфискация медведя-воина.

Ранее в Москве задержали 37-летнего мужчину при получении посылки с гашишем из Таиланда.