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13:25, 3 сентября 2024Россия

Российские военные предотвратили воздушную атаку ВСУ по Курской области

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины по территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 11:10 по московскому времени дежурные российские военные сбили над российским регионом очередной украинский беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над Курской областью украинского ударного дрона. Как стало известно, беспилотник поразили при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

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6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 2 сентября, с начала вторжения за медпомощью обратились 228 мирных жителей, в том числе 11 детей. В свою очередь, в пунктах временного размещения находятся 6911 человек.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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