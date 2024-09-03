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05:42, 3 сентября 2024Россия

Минобороны заявило о сбитом ударном дроне ВСУ над Курской областью

Минобороны: ударный дрон ВСУ сбит над Курской областью

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

20 августа сообщалось, что новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» испытали в боевых условиях.

Ранее в августе стало известно, что в России разработали новую модификацию комплекса «Панцирь». Система «Панцирь-СМД-Е» несет малогабаритные ракеты ближнего перехвата ТКБ-10-55, которые предназначены для борьбы с дронами.

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      Юлия Мискевич
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