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18:49, 3 сентября 2024Спорт

Российскую легкоатлетку лишили серебра Олимпиады-2012 из-за допинга

Российскую легкоатлетку Томашову лишили серебра Олимпиады-2012 из-за допинга

Фото: Andy Wong / AP

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Об этом сообщается на сайте суда.

Решение принято из-за многочисленных нарушений Томашовой антидопинговых правил. Каких конкретно — не уточняется. САS аннулировал все ее результаты в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года и дисквалифицировал на 10 лет.

Томашова взяла серебро Игр-2012 в беге на дистанции 1500 метров, при этом на соревнованиях она заняла четвертое место. Однако в последующие годы у двух обошедших ее соперниц обнаружили допинг, и россиянка стала второй.

Теперь в активе Томашовой осталось серебро Игр-2004, два титула чемпионки мира и золото первенства Европы. Она завершила карьеру в 2016 году.

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      Алексей Гусев
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