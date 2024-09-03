Шансы Долиной выиграть суд за квартиру оценили

Адвокат Жорин: Лариса Долина может проиграть суд и лишиться квартиры

Певица Лариса Долина рискует проиграть суд и окончательно лишиться проданной мошенникам квартиры. Шансы артистки вернуть недвижимость оценил звездный адвокат Сергей Жорин, его слова приводит портал «Страсти».

Юрист считает, что из-за нехватки информации сейчас трудно спрогнозировать победителя в судебных разбирательствах. Однако в большинстве подобных ситуаций квартира остается у покупателя, отметил Жорин.

«Я могу сказать, что в большинстве аналогичных ситуаций, когда тот или иной случай не является медийным, покупателя признают добросовестным и у него остается квартира. Потому что чаще всего он является добросовестным», — пояснил адвокат. Юрист допускает, что из-за статуса Долиной ее случай может стать исключением.

«Ее знают и любят все слои общества, конечно, правоохранительные органы не дадут ее в обиду, постараются защитить. Как будет относиться судебная инстанция, насколько все будет объективно — возможно, мы этого и не узнаем», — заключил Жорин.

Ранее Долина обвинила покупательницу ее квартиры, Полину Лурье, в давлении. Звезда считает поведение новой владелицы жилья наивным и неосмотрительным — по ее мнению, Лурье не проявила бдительности и не задавала вопросов при оформлении сомнительной сделки. Покупательница квартиры подала на певицу встречный иск в суд.