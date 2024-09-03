Покупательница квартиры Долиной подала на певицу в суд

Shot: покупательница квартиры Ларисы Долиной подала на нее в суд

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной подала на певицу в суд. О встречном иске стало известно Telegram-каналу Shot.

Мать-одиночка Полина Лурье хочет добиться, чтобы артистка съехала из квартиры в центре Москвы, которая, как утверждает женщина, на законных основаниях принадлежит ей. Речь идет о пятикомнатном объекте, расположенном в Хамовниках.

В середине августа певица стала жертвой мошенников. По их наводке она продала вышеупомянутую квартиру, а вырученные со сделки деньги, а также собственные сбережения — всего 180 миллионов рублей — перевела злоумышленникам. Через несколько дней после этого Долина подала на покупательницу недвижимости в суд.

