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14:41, 3 сентября 2024Экономика

Покупательница квартиры Долиной подала на певицу в суд

Shot: покупательница квартиры Ларисы Долиной подала на нее в суд

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной подала на певицу в суд. О встречном иске стало известно Telegram-каналу Shot.

Мать-одиночка Полина Лурье хочет добиться, чтобы артистка съехала из квартиры в центре Москвы, которая, как утверждает женщина, на законных основаниях принадлежит ей. Речь идет о пятикомнатном объекте, расположенном в Хамовниках.

В середине августа певица стала жертвой мошенников. По их наводке она продала вышеупомянутую квартиру, а вырученные со сделки деньги, а также собственные сбережения — всего 180 миллионов рублей — перевела злоумышленникам. Через несколько дней после этого Долина подала на покупательницу недвижимости в суд.

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      Полина Кислицына
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