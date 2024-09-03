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11:52, 3 сентября 2024Экономика

Лариса Долина обвинила покупательницу своей квартиры в давлении

Mash: обманутая аферистами Долина обвинила в давлении покупательницу квартиры

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, винит в потере квартиры покупательницу. О претензиях артистки пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

В результате действий аферистов право собственности на столичную жилплощадь Долиной перешло к Полине Лурье. Звезда, по словам инсайдера, считает поведение новой квартировладелицы наивным и неосмотрительным — Лурье не проявила бдительности и не задавала вопросов при оформлении сомнительной сделки. Подозрения были бы вполне закономерными: как утверждает Долина, покупательница разбиралась в недвижимости, но не поинтересовалась, почему объект продают по заниженной цене. При кадастровой стоимости в 123 миллиона рублей лот оценили в 112 миллионов.

Сейчас же, называя себя полноправным собственником. покупательница постоянно поторапливает Долину освободить жилье и забрать судебный иск, рассказал собеседник канала. Право собственности было переоформлено на Лурье в конце июля.

В середине августа стало известно, что Долина оказалась обманута мошенниками и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.

Следствие считает, что аферисты звонили с Украины. В сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» артистки.

Ранее Долина пожаловалась на угрозы расправой, поступающие ей на телефон. От артистки требуют немедленно освободить жилплощадь. В противном случае вымогатели обещают покалечить дочь и внучку певицы, а ее саму — убить.

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      Виктория Клабукова
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