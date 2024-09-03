Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:23, 3 сентября 2024Экономика

Снизился экспорт важнейшего сельскохозяйственного товара России

РЗС: Россия на 12,3 процента снизила количество зерна, отгруженного на экспорт

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В последнем месяце лета Россия отгрузила на экспорт 6,754 миллиона тонн основных зерновых культур. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Российский зерновой союз (РСЗ)

Таким образом, если сравнивать с августом 2023 года, снижение составило 12,3 процента. Экспорт пшеницы уменьшился на 6,7 процента — до 6,06 миллиона тонн. Отгрузки ячменя снизились до 499,4 тысячи тонн с 1,34 миллиона тонн годом ранее, а кукурузы — до 193 тысячи тонн с 257,5 тысячи тонн.

Ранее Союз экспортеров зерна сообщил, что по итогам июля-августа самым крупным импортером российской пшеницы оказался Египет. За указанный период он купил у российских поставщиков в общей сложности 1,244 миллиона тонн пшеницы.

При этом Турция в июле закупила пшеницы на 20 миллионов долларов. За месяц до этого речь шла о сумме в 144 миллиона. Таковы результаты эмбарго на импорт данной продукции, введенного турецкими властями.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал крупные потери при ударе по учебному центру ВСУ. Счет жертв идет на десятки

      Куртки из 70-х вернулись в моду

      Россиян предупредили о последствиях просрочки по ипотеке

      Украина атаковала Белгородскую область с воздуха

      Поцелуй Лепса с 18-летней невестой попал на видео

      Во Франции обеспокоились ростом дефицита бюджета

      Осужденных за терроризм призвали изолировать в специальных тюрьмах

      Тарасова отреагировала на оскорбление украинцем российского победителя Паралимпиады

      Экс-глава «Укрэнерго» назвал свое увольнение попыткой дискредитировать компанию

      Россиянка оказалась должна коммунальщикам из-за однофамилицы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше