Раскрыт крупнейший покупатель российской пшеницы

СЭЗ: Египет оказался главным покупателем российской пшеницы в июле-августе

По итогам июля-августа Египет с большим отрывом от преследователей оказался крупнейшим покупателем российской пшеницы. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза экспортеров зерна (СЭЗ).

В организации уточнили, что речь идет о закупках, совершенных с начала июля по 29 августа. За этот период времени египетские покупатели приобрели у российских поставщиков в общей сложности 1,244 миллиона тонн пшеницы.

На втором месте по объемам импорта оказался Бангладеш, который принял у себя 622 тысяч тонн этого вида агропродукции из РФ. Тройку лидеров замкнула Турция с результатом в 556 тысяч тонн. При этом в СЭЗ отметили, что покупатели из этой средиземноморской страны продолжали наращивать импорт вопреки действующему запрету на ввоз пшеницы. Несмотря на это, им удалось опередить по объемам импорта Израиль (459 тысяч тонн) и Кению (405 тысяч), власти которых не вводили подобное ограничение.

Ранее в СЭЗ сообщили, что в июле-августе Египет также оказался крупнейшим покупателем российского зерна. Эта африканская страна за отчетный период закупила у РФ суммарно 1,268 миллиона тонн и значительно опередила по данному показателю своих конкурентов из Саудовская Аравии (1,087 миллиона) и Турции (748 тысяч), занявших в списке главных импортеров второе и третье место соответственно.