Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 3 сентября 2024Экономика

Раскрыт крупнейший покупатель российской пшеницы

СЭЗ: Египет оказался главным покупателем российской пшеницы в июле-августе

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По итогам июля-августа Египет с большим отрывом от преследователей оказался крупнейшим покупателем российской пшеницы. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза экспортеров зерна (СЭЗ).

В организации уточнили, что речь идет о закупках, совершенных с начала июля по 29 августа. За этот период времени египетские покупатели приобрели у российских поставщиков в общей сложности 1,244 миллиона тонн пшеницы.

На втором месте по объемам импорта оказался Бангладеш, который принял у себя 622 тысяч тонн этого вида агропродукции из РФ. Тройку лидеров замкнула Турция с результатом в 556 тысяч тонн. При этом в СЭЗ отметили, что покупатели из этой средиземноморской страны продолжали наращивать импорт вопреки действующему запрету на ввоз пшеницы. Несмотря на это, им удалось опередить по объемам импорта Израиль (459 тысяч тонн) и Кению (405 тысяч), власти которых не вводили подобное ограничение.

Ранее в СЭЗ сообщили, что в июле-августе Египет также оказался крупнейшим покупателем российского зерна. Эта африканская страна за отчетный период закупила у РФ суммарно 1,268 миллиона тонн и значительно опередила по данному показателю своих конкурентов из Саудовская Аравии (1,087 миллиона) и Турции (748 тысяч), занявших в списке главных импортеров второе и третье место соответственно.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

      Россиян напугали осенними аллергенами

      Бастрыкин назвал причину роста миграционной преступности в России

      Москвичам назвали срок окончания сентябрьской жары

      Россиянам рассказали о погоде в сентябре

      Россияне резко заинтересовались турами в одну страну бывшего СССР

      Россиянам назвали поводы для торга при покупке квартиры

      Раскрыт крупнейший покупатель российской пшеницы

      Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в «Алисе в стране чудес»

      Жителям Подмосковья пообещали изморось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше