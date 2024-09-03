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14:32, 3 сентября 2024Экономика

Назван главный покупатель российского зерна

СЭЗ: Египет стал крупнейшим покупателем российского зерна в июле-августе

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

По итогам первых двух месяцев нового сельскохозяйственного года, стартовавшего в начале июля, главным покупателем российского зерна стал Египет. О резком росте закупок агропродукции африканской страной сообщается в Telegram-канале Союза экспортеров зерна (СЭЗ).

В организации подчеркнули, что речь идет о промежуточных итогах по состоянию на 29 августа. За это время Египет закупил у России в общей сложности 1,268 миллиона тонн зерна и с большим отрывом оказался лидером по этому показателю. На второй строчке расположилась Саудовская Аравия с результатом в 1,087 миллиона, а топ-3 крупнейших импортеров замкнула Турция (748 тысяч). В пятерку лидеров также вошли Иран (634 тысячи) и Бангладеш (622 тысячи).

Египет занял первое место и по объемам закупок российской пшеницы, импортировав в июле-августе в общей сложности 1,244 миллиона тонн этого вида агропродукции. Вторую строчку по этому показателю занял Бангладеш с результатом в 622 тысяч тонн, а на третьем месте оказалась Турция (556 тысяч), которая продолжила наращивать закупки вопреки действующему запрету на ввоз импортной пшеницы. В число крупнейших покупателей российской пшеницы также попали Израиль (459 тысяч) и Кения (405 тысяч), заключили в СЭЗ.

Летом российские агроэкспортеры стали резко наращивать объемы вывоза пшеницы в Китай. Так, по итогам июля 2024 года поставки в этом направлении увеличились в 5,5 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 35,9 тысячи тонн. Стоимость российского экспорта за это время составила 9,4 миллиона долларов и выросла в 5,4 раза год к году.

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