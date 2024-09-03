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19:42, 3 сентября 2024Мир

США пообещали предоставить Украине больше помощи в ближайшие недели

Белый дом: в ближайшие недели США предоставят Украине больше помощи

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ближайшие недели США предоставят Украине еще больше военной помощи. Об этом объявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Reuters.

«Всего 10 дней назад мы объявили об очередном предоставлении военной помощи. В ближайшие недели будет еще больше», — пообещал он.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер отметил, что военная помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США и Евросоюза находится на грани истощения, что ведет к сокращению объемов поставок. По его словам, украинские власти могут использовать различные методы усугубления вооруженного конфликта с Россией, чтобы получить дополнительную западную поддержку.

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      Семен Александров
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