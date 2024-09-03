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14:46, 3 сентября 2024Мир

США захотели передать Украине ракеты большой дальности

Reuters: США близки к соглашению по поставке Украине ракет большой дальности

Фото: US Air Force

США близки к подписанию соглашения о поставке Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), но Киеву придется подождать несколько месяцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«США близки к соглашению о поставке Украине ракет JASSM, которые могут достигать территории России, но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока Вашингтон решает технические вопросы (...) Ожидается, что о включении этих ракет в пакет вооружений будет объявлено этой осенью», — отмечает агентство.

По словам источников, отправка ракет JASSM якобы «может повлиять на положение» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

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      Дарья Устьянцева
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