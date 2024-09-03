Стало известно о продвижении российских военных в Часовом Яре

«Иди и смотри»: российские военные продвинулись в Часовом Яре

Российские военные продвинулись в Часовом Яре. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По информации источника Telegram-канала, Вооруженные силы (ВС) России достигли успехов на восточных окраинах Часова Яра. В том числе российским солдатам удалось взять несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вместе с тем продвижение армии России отмечается в селе Калиновка.

Ранее стало известно о взятии в полукольцо российскими военными группировки ВСУ в Угледаре Донецкой народной республики (ДНР). По информации силовых структур региона, город полностью простреливается ВС России с разных направлений.

Также сообщалось, что армия России перерезала трассу снабжения ВСУ под Угледаром. Как уточнили в силовых структурах ДНР, речь идет о трассе Великая Новоселка — Угледар, по которой перебрасывались силы противника с запорожского направления.