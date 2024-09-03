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07:39, 3 сентября 2024Россия

Стало известно о смерти пострадавшей при атаке дронов ВСУ на Саратов

Врачи не смогли спасти женщину, пострадавшую при атаке дронов ВСУ на Саратов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Врачи не смогли спасти 40-летнюю женщину, которая получила травмы при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Как уточнил Telegram-канал Shot, медики боролись за жизнь женщины неделю — основной удар дрона ВСУ пришелся по ее квартире, когда она спала. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии. Жительнице ЖК «Волга скай» провели две операции и достали осколки из тела.

Россиянка жила на 28-м этаже высотки. В момент атаки она спала. Ее госпитализировали с глубокими ранами рук, ног и таза. Квартира женщины оказалась полностью разрушена.

Беспилотники атаковали Саратовскую область больше недели назад — в понедельник, 26 августа. Дроны попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе. В Саратове пострадали четыре человека, в Энгельсе травмы никто не получил.

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      Анастасия Шейкина
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