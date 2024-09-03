Судьбу цифрового рубля связали с возможными казусами

Аксаков: цифровой рубль станет массовым к концу 2025 года

У цифрового рубля есть все шансы стать массовым платежным средством. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Его цитирует «Парламентская газета».

Парламентарий допустил, что уже со второй половины или ближе к концу 2025 года, если не случится «никаких казусов», цифровой рубль станет по-настоящему массовым. Им смогут пользоваться все, кто пожелает.

Аксаков рассказал, что первый этап эксперимента, проведенного с платежным средством, показал его эффективность и высокую надежность. Не случилось никаких экстраординарных ситуаций с оплатой товаров или услуг.

«С технической точки зрения ничего особенного и удивительного нет — телефон прикладываешь и оплачиваешь», — сказал законодатель.

До этого Банк России заверил, что введение цифрового рубля не затронет фундаментальные принципы функционирования банков и денежно-кредитной политики.

Кроме того, с 1 сентября решили запустить новый этап тестирования операций с таким платежным средством. Операции, как и раньше, будут доступны клиентам 12 банков, которые участвуют в проекте с августа 2023 года.