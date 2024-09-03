ВСУ: в Чернигове поврежден объект инфраструктуры

В Чернигове был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также сообщается о повреждении инфраструктурного объекта в Новобелорусской общине Черниговской области и двух объектов критической инфраструктуры в Сумском и Ахтырском районах Сумской области.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области взрывом был поврежден объект критической инфраструктуры. Какой именно объект был атакован российскими подразделениями, не уточняется.

До этого в Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие. Также в Марганецкой общине повреждения получила инфраструктура и административное здание.