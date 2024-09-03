В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия

В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

В Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие. Об этом заявил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

Кроме того, он сообщил, что в Марганецкой общине повреждения получила инфраструктура и административное здание.

2 сентября в Киеве прозвучали взрывы. В украинской столице объявлялась воздушная тревога. Помимо этого, взрывы прогремели в Харькове. Как минимум было слышно пять детонаций.

Ранее стало известно о повреждении объекта промышленной инфраструктуры в Полтавской области. При этом власти региона не стали уточнять, о каком именно предприятии идет речь.