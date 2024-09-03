В Германии Мадуро предложили купить российский самолет вместо конфискованного

Дотком: Мадуро может заменить конфискованный самолет российским Ил-96

Основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, предположил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может заменить свой конфискованный самолет российским Ил-96. Об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Это ребячество и несущественно. Мадуро не пострадает. Он может просто купить российский президентский самолет Ил-96, который будет даже лучше. США лишь оказывают Мадуро услугу», — говорится в публикации.

Ранее США арестовали самолет Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Один из анонимных источников телеканала CNN из администрации президента США рассказал, что целью данной акции была демонстрация властям Венесуэлы, что «никто не стоит выше закона». Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве из-за конфискации самолета Мадуро.