В Госдуме отреагировали на желание Долиной получить госзащиту после угроз

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала желание обманутой мошенниками певицы Ларисы Долиной получить защиту государства после запугивающих сообщений. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».
«Кроме того, что она знаменитая артистка, она не очень молодой человек. И, судя по тому, что произошло, у нее, наверное, нет людей, которые могут ее защитить [от мошенников] и с которыми она может посоветоваться. Потому что все в изумлении. Мы всегда знали ее как очень разумную женщину, я ее много лет знаю. А тут вдруг она такое учудила. В этой ситуации, конечно, надо [выделить госзащиту]», — заявила Драпеко.
Ранее стало известно, что Долиной стали угрожать мошенники. Певица составила обращение на имя начальника управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы с просьбой обеспечить ей, а также ее родственникам госзащиту. Также артистка настаивает на охране ее недвижимости и имущества.
В августе стало известно, что Долина была обманута мошенниками и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.