Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:34, 3 сентября 2024Культура

В Госдуме отреагировали на желание Долиной получить госзащиту после угроз

Депутат Драпеко поддержала желание Долиной получить госзащиту после угроз

Фото: Алексей Белкин / News.ru / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала желание обманутой мошенниками певицы Ларисы Долиной получить защиту государства после запугивающих сообщений. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Кроме того, что она знаменитая артистка, она не очень молодой человек. И, судя по тому, что произошло, у нее, наверное, нет людей, которые могут ее защитить [от мошенников] и с которыми она может посоветоваться. Потому что все в изумлении. Мы всегда знали ее как очень разумную женщину, я ее много лет знаю. А тут вдруг она такое учудила. В этой ситуации, конечно, надо [выделить госзащиту]», — заявила Драпеко.

Ранее стало известно, что Долиной стали угрожать мошенники. Певица составила обращение на имя начальника управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы с просьбой обеспечить ей, а также ее родственникам госзащиту. Также артистка настаивает на охране ее недвижимости и имущества.

В августе стало известно, что Долина была обманута мошенниками и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал крупные потери при ударе по учебному центру ВСУ. Счет жертв идет на десятки

      Куртки из 70-х вернулись в моду

      Супруга Зеленского сообщила о росте числа жертв удара в Полтаве

      Россиян предупредили о последствиях просрочки по ипотеке

      Украина атаковала Белгородскую область с воздуха

      Поцелуй Лепса с 18-летней невестой попал на видео

      Во Франции обеспокоились ростом дефицита бюджета

      Осужденных за терроризм призвали изолировать в специальных тюрьмах

      Тарасова отреагировала на оскорбление украинцем российского победителя Паралимпиады

      Экс-глава «Укрэнерго» назвал свое увольнение попыткой дискредитировать компанию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше