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10:43, 3 сентября 2024Бывший СССР

В Казахстане заявили о предотвращении серии терактов

КНБ Казахстана: в республике предотвратили серию терактов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Казахстане предотвратили серию терактов, задержав шесть человек в разных регионах. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности республики.

«Задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Задержанные подозреваются в публичных призывах к совершению акта терроризма. Им грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Изъяты также вещественные доказательства, в том числе три боевые гранаты. Двое из задержанных ранее судимы за грабеж и кражу.

Ранее полиция Астаны сообщила о задержании мужчины, который угрожал прихожанам в мечети.

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      Сергей Болиев
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