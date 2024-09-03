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09:15, 3 сентября 2024Бывший СССР

В МИД объяснили оговорки Киева в ратификации Римского статута

Захарова: Киев пытается вывести из-под юрисдикции МУС своих граждан

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Киев оговорками при ратификации Римского статута пытается вывести из-под юрисдикции Международного уголовного суда своих граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута. В документе содержалась оговорка, согласно которой Киев не признает юрисдикцию МУС относительно ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.

«По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям», — сказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что сделанная Киевом оговорка при ратификации Римского статута «наглядно демонстрирует истинное отношение киевских властей к международному гуманитарному праву и юстиции». Она добавила, что такой шаг украинских властей является нескрываемым намерением предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений.

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      Александр Курбатов
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