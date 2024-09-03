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09:15, 3 сентября 2024Бывший СССР

В МИД России пообещали привлечь к суду украинских преступников

Захарова пообещала, что украинские преступники будут привлечены к суду

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Украинские преступники не избегут ответственности и будут привлечены к суду. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитирует РИА Новости.

«Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду», — сказала она. Захарова пообещала, что преступники понесут наказание.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что их попытки избежать ответственности обречены на провал.

Ранее Захарова заявила, что украинские преступники, причастные к обстрелу торгового центра «Галактика» в Донецке и другим атакам по России, будут найдены и сурово наказаны. Она также пообещала максимально жесткий ответ.

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      Кристина Есикова
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