В Пентагоне оценили возможность передачи Украине ракет большой дальности

Пентагон о возможной передаче дальнобойных ракет Киеву: изменений в политике нет

Изменений в политике США, запрещающей Киеву бить вглубь территории России американским оружием, не было. Об этом заявил представитель Пентагона, передает РИА Новости.

«Я не видел ничего такого, что могло бы указывать на изменение политики США касательно ударов американским оружием вглубь России», — отметили в оборонном ведомстве, оценивая возможность передачи Украине ракет большой дальности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что осенью этого года США могут объявить о включении в пакет новой военной помощи для Украины крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), которые якобы могут быть использованы для ударов вглубь территории России. При этом источники подчеркнули, что Киеву «придется ждать этих поставок несколько месяцев», так как Вашингтону нужно время на решение технических вопросов.