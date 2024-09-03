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17:06, 3 сентября 2024Мир

В Польше захотели построить фабрику боеприпасов для Украины

Президент Дуда: Польша построит фабрику боеприпасов для Украины и НАТО
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Польша построит фабрику боеприпасов для обеспечения потребностей НАТО и Украины. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда, сообщается на его официальном сайте.

«Создание фабрики боеприпасов – это то, что необходимо Польше. И не только нам. Она нужна сегодня всему Североатлантическому альянсу и Киеву. Мы точно знаем, насколько большую нехватку в этом плане выявил украинский конфликт (...) НАТО требуются миллионы снарядов», — отметил польский лидер.

Дуда подчеркнул, что для достижения целей в обеспечении достаточного количества боеприпасов для альянса, необходимо их произвести. Он добавил, что Варшава «возьмет ответственность за себя и за НАТО, реализовав идею создания такой фабрики в Польше».

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО.

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      Дарья Устьянцева
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