В Польше захотели построить фабрику боеприпасов для Украины

Президент Дуда: Польша построит фабрику боеприпасов для Украины и НАТО

Польша построит фабрику боеприпасов для обеспечения потребностей НАТО и Украины. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда, сообщается на его официальном сайте.

«Создание фабрики боеприпасов – это то, что необходимо Польше. И не только нам. Она нужна сегодня всему Североатлантическому альянсу и Киеву. Мы точно знаем, насколько большую нехватку в этом плане выявил украинский конфликт (...) НАТО требуются миллионы снарядов», — отметил польский лидер.

Дуда подчеркнул, что для достижения целей в обеспечении достаточного количества боеприпасов для альянса, необходимо их произвести. Он добавил, что Варшава «возьмет ответственность за себя и за НАТО, реализовав идею создания такой фабрики в Польше».

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО.

